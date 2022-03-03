مشاركة أكثر من 100 مؤسسة وفاعل اقتصادي  في الأيام الاقتصادية التونسية الموريتانية من 6 الى 10 مارس 2022 بموريتانيا

. ..

. .

تحضر أكثر من 100 مؤسسة وفاعل اقتصادي من تونس وموريتانيا، في فعاليات الأيام الاقتصادية التونسية الموريتانية التي تنتظم تحت شعار "من أجل شراكة واستثمار ناجع ومربح للبلدين"، من 6 الى 10 مارس 2022 بمدينتي نواكشوط ونواذيبو بموريتانيا ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، "كوناكت".وتشارك في البعثة التونسية أكثر من 40 مؤسسة تنشط في قطاعات متعددة على غرار الأشغال العامة ومواد البناء وتكنولوجيات المعلومات والطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والتحويلية والصحة والتعليم العالي.وتهدف الأيام الاقتصادية التونسية الموريتانية، وفق بلاغ صادر عن "كوناكت"، الخميس، الى ضمان شراكة واستثمار مربح للبلدين وتشبيك العلاقات بين مختلف الفاعلين من أصحاب المؤسسات وممثّلي الهيئات الاقتصادية، من أجل خلق فرص لإبرام اتفاقيات وشراكات استراتيجية بهدف تطوير المبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين وتعزيز وجود المؤسسات التونسية والموريتانية على المستويين الإقليمي و الدولي.وستمكّن هذه الأيام، بحسب القائمين عليها، من خلق فرص للتبادل التجاري والاستثمار والانفتاح على الأسواق الخارجية وتوطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.يشار الى أن هذه الأيام ستنتظم بالشراكة مع سفارة تونس بـنواكشوط ومركز النهوض بالصادرات وسفارة موريتانيا بتونس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية والإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وبالتعاون مع الخطوط التونسية وغرفة التجارة والصناعة بتونس ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا وسلطة منطقة "نواذيبو" الحرّة.وسيتم على هامش التظاهرة تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية بين وفدي البلدين وزيارات ميدانية لعدد من المجامع الاقتصادية بنواكشوط واذيبو، ولقاءات مع ممثلي الحكومة الموريتانية بهدف مناقشة آليات تطوير سبل التعاون في عدد من القطاعات الواعدة.