وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتباحث مع وفد عن البنك الدولي بتونس سبل تطوير التعليم العالي


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 20:45قراءة: 0 د, 36 ث
      
تباحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، أمس الثلاثاء، سبل دعم البنك الدولي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مجال تحسين الحوكمة ودعم استقلالية الجامعات ومؤسساتها وتطوير مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

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كما استعرض وزير التعليم العالي نتائج مشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية مع مدير قسم التربية بالبنك الدولي آندرياس بلوم، وممثل البنك الدولي بتونس آلكسندر آروبيو والمسؤولة عن برامج التعليم بالبنك الدولي بتونس حيمدات بايوسوف، وبحضور رئيس الديوان محمود الزواوي ووفدا عن وحدة التصرف حسب الأهداف بالوزارة.

كما تباحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الوفد الممثل للبنك الدولي بتونس، وفق بيان صادر مساء اليوم عن الوزارة، إمكانية تطوير مسالك التكوين ذات التشغيلية العالية وتثمين نتائج البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني وتوفير أكثر فرص من أجل تشغيل الدكاترة.
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