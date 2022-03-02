توزر: حفر بئر تعويضية لواحة حزوة 2 وعدد من التدخلات لضمان ديمومة الري في واحات معتمدية حزوة

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تمّ، أمس الثلاثاء، الأول من شهر مارس، تسجيل عودة تدفق مياه الريّ لفائدة المنطقة السقويّة حزوة2 من ولاية توزر، بعد إنتهاء أشغال حفر بئر تعويضية بعمق يتجاوز 580 مترا وبطاقة تدفّق تقدر بـ57 لترا في الثانية، وفق رئيس خلية الارشاد الفلاحي بحزوة، عاطف الدباوي.وأشار نفس المصدر، في تصريح لـ(وات)، بأنه تمّ التدخّل العاجل على هذه البئر على إثر النقص الكبير في مياه الري، بعد تعطل البئر القديمة نتيجة اهترائها من أجل ضمان ديمومة مياه الري في المنطقة فتم ربط البئر وتجهيزه وتشغيله بداية من أمس.وأضاف، في السياق ذاته، بأنه وعلى إثر تملح الآبار الخاصة بالمناطق السقوية حزوة 1 و2 و3 تم التنسيق بين مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة العامة للموارد المائية وتعويض هذه الآبار وربطها وتشغيلها في الفترة الأخيرة من أجل استمرارية الدورة المائية وديمومة المشاريع الفلاحية.ويتمّ كذلك، الاعداد لتعويض آبار معطلة أو آبار تهرّمت وترملت لفائدة مناطق سقوية أخرى في معتمدية حزوة، منها إنجاز بئر تعويضية لفائدة منطقة عين أولاد الغريسي وتمت الموافقة على انجاز البئر في الفترة القادمة.ولفت، في جانب آخر، الى أن العشرية الأخيرة شهدت حفر 11 بئرا تعويضية في معتمدية حزوة بعدة مناطق سقوية.