رقمنة جهاز تفقدية الشغل في اطار مشروع التعاون التونسي الألماني "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل-الحوار الاجتماعي"

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حقق مشروع "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل-الحوار الاجتماعي" المندرج في اطار التعاون التونسي الألماني عديد الأهداف، من أبرزها رقمنة جهاز تفقدية الشغل وإرساء مدونة قانونية تساهم في ترسيخ الثقافة القانونية في مجال الشغل، وفق ما صرح به اليوم الاثنين وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.وأضاف الزاهي، خلال حفل اختتام مشروع "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل-الحوار الاجتماعي" نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن هذا المشروع مكن أيضا من تطوير آليات الاتصال والتواصل عبر إنجاز بوابة الكترونية جديدة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.ومن جهتها، قالت رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية حياة بن إسماعيل لـ(وات) إن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في نطاق هذا المشروع كان مثمرا من حيث إنجاز عديد الأهداف، مشيرة إلى ضبط برنامج لرقنمة جهاز تفقدية الشغل قصد تجميع المعطيات المتعلقة بكافة المؤسسات الاقتصادية وحول النزاعات الشغلية من أجل رسم التوجهات والاستراتيجيات المتعلقة بفض النزاعات الشغلية.ومن جهة أخرى، مكن هذا المشروع من تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالشغل في مصنف ومدونة بنسخة ورقية وأخرى الكترونية بهدف إرساء ثقافة قانونية للشركاء والأطراف الفاعلة في مجال العلاقات الشغلية كالمؤجرين والأجراء، وفق ذات المتحدثة.وأضافت رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية أن هذا المشروع أتاح تأهيل نحو 150 متفقد شغل في كامل البلاد من خلال تدريبهم في عديد المجالات لاسيما في مجال تشريع الشغل في القطاع الفلاحي ومجال الرقمنة ومجال الإحصاء.وأكدت حياة بن إسماعيل أن تفقدية الشغل "نجحت في فض العديد من نزاعات الشغل في ظرف اقتصادي واجتماعي يتسم بارتفاع نسبة الإضرابات".وقال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) لوكاس باور، في كلمة بالمناسبة، إن مشروع "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل-الحوار الاجتماعي" قد حقق عديد الأهداف على غرار تنظيم دورات تكوينية في عدة مجالات لفائدة متفقدي الشغل التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية.كما نجح هذا المشروع، وفق تأكيده، في وضع برنامج لرقمنة جهاز تفقدية الشغل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية من أجل مزيد تطوير أداء متفقدي الشغل في مجال فض النزاعات الشغلية وإرساء السلم الاجتماعية في تونس.وقد تم تمويل مشروع "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل-الحوار الاجتماعي"، الرامي إلى دعم هياكل وآليات الحوار الاجتماعي وتطوير قدرات الأطراف الاجتماعية للنهوض بالتشغيل، من قبل الوزارة الفدرالية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 5 مليون أورو، حسب ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.ومن جانبه قال السفير الألماني بتونس بيتر بروغل، في مداخلته، إن ألمانيا مستعدة في المستقبل لمواصلة التعاون الثنائي مع تونس في عديد المجالات كالطاقة والمناخ والمياه والتحول الرقمي والنهوض بالحوار الاجتماعي.وأكد أن "مشروع التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل" يندرج ضمن مسار التعاون الألماني التونسي الذي يمتد إلى 40 عاما، موضحا أن الهدف من إرساء هذا المشروع هو النهوض بالمناخ الاجتماعي والنهوض بالتشغيل.وقد شهد حفل اختتام مشروع "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل-الحوار الاجتماعي" توزيع شهائد التكوين في اطار هذا المشروع على العديد من متفقدي الشغل الذي شاركوا في دورات التدريب.يشار إلى تنفيذ المشروع انطلق في نوفمبر 2017 تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والوكالة الالمانية للتعاون الدولي ومنظمة "كونراد آديناور" والغرفة التونسية الالمانية للتجارة والصناعة.