أنس جابر تغادر بطولة الدوحة للماسترز من الدور ربع النهائي


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 17:57 قراءة: 0 د, 30 ث
      
ودعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا بطولة الدوحة للماسترز ذات 1000 نقطة من الدور ربع النهائي اثر خسارتها اليوم الخميس أمام الأستونية آنيت كونتافيت المصنفة 7 عالميا بمجموعتين نظيفتين بواقع 4-6 و1-6.

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وبهذا الفوز، تعادلت آنيت كونتافيت مع أنس جابر بعدد الانتصارات في المواجهات التي دارت بينهما بعدما حققت كل لاعبة الفوز في 3 مقابلات.

وستلاقي آنيت كونتافيت في المربع الذهبي المتأهلة من مباراة الاسبانية غاربيني موغوروزا المصنفة 9 عالميا واللاتفية ايلينا أوستابينكو المصنفة 13 عالميا.
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وكانت انس جابر خرجت خلال الاسبوع الماضي من الدور ربع النهائي ايضا لبطولة سوق دبي الحرة بخسارتها امام الرومانية سيمونا هاليب.


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