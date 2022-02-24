أنس جابر تغادر بطولة الدوحة للماسترز من الدور ربع النهائي

ودعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا بطولة الدوحة للماسترز ذات 1000 نقطة من الدور ربع النهائي اثر خسارتها اليوم الخميس أمام الأستونية آنيت كونتافيت المصنفة 7 عالميا بمجموعتين نظيفتين بواقع 4-6 و1-6.
وبهذا الفوز، تعادلت آنيت كونتافيت مع أنس جابر بعدد الانتصارات في المواجهات التي دارت بينهما بعدما حققت كل لاعبة الفوز في 3 مقابلات.
وستلاقي آنيت كونتافيت في المربع الذهبي المتأهلة من مباراة الاسبانية غاربيني موغوروزا المصنفة 9 عالميا واللاتفية ايلينا أوستابينكو المصنفة 13 عالميا.
وكانت انس جابر خرجت خلال الاسبوع الماضي من الدور ربع النهائي ايضا لبطولة سوق دبي الحرة بخسارتها امام الرومانية سيمونا هاليب.
وبهذا الفوز، تعادلت آنيت كونتافيت مع أنس جابر بعدد الانتصارات في المواجهات التي دارت بينهما بعدما حققت كل لاعبة الفوز في 3 مقابلات.
وستلاقي آنيت كونتافيت في المربع الذهبي المتأهلة من مباراة الاسبانية غاربيني موغوروزا المصنفة 9 عالميا واللاتفية ايلينا أوستابينكو المصنفة 13 عالميا.
وكانت انس جابر خرجت خلال الاسبوع الماضي من الدور ربع النهائي ايضا لبطولة سوق دبي الحرة بخسارتها امام الرومانية سيمونا هاليب.
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