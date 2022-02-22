دعم التعاون العسكري بين البلدين محور محادثة بين وزير الدفاع والسفير الأمريكي بتونس


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 19:23 قراءة: 0 د, 40 ث
      
مثّل مزيد دعم التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، محور مقابلة جمعت مساء اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم، بمقر الوزارة.

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وأكد الوزير خلال اللقاء، أهميّة الشّراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ما فتئت تتدعّم في قطاع الدفاع، حيث شهد التعاون العسكري التونسي الأمريكي في السنوات الأخيرة نسقًا تصاعديًا في مجالات متعدّدة، مما ساهم في الإرتقاء بالجاهزية العملياتية للقوات المسلّحة التونسية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

من جهته، عبّر السفير الأمريكي عن عزم الإدارة الأمريكية مواصلة الوقوف إلى جانب تونس، في ما يتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب والمساعدة الفنية، متعهدا في هذا الاطار، بمزيد بذل الجهد في هذا الاتجاه.
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كما نوّه بالتطوّر الحاصل في قدرات أفراد المؤسسة العسكرية، وبالنتائج المحققة في المجال العسكري، وبالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون العسكري بين تونس وواشنطن.





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