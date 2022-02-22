قضايا جرائم الانتخابية ... هذا ما قرره القضاء

أصدرت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في ملف الجرائم الانتخابية الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المترشح السابق محسن مرزوق ومحمد ميلاد في حين قررت تحديد موعد 28 فيفري للتصريح بالحكم في بقية القضايا المحال فيها اكثر من 18 مترشحا من بينهم يوسف الشاهد ومنصف المرزوقي والصافي سعيد ونبيل القروي ...



