بطولة فرنسا - وهبي الخزري ينقذ سانت ايتيان من الخسارة


Publié le Dimanche 20 Février 2022 - 19:48 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انقذ المهاجم الدولي التونسي وهبي الخزري فريقه سانت ايتيان من الخسارة بادراكه التعادل في المباراة امام ستراسبورغ التي انتهت على نتيجة 2-2 يوم الاحد لحساب الجولة الخامسة والعشرين لبطولة فرنسا لكرة القدم.

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وكان سانت ايتيان متاخرا 1-2 الى غاية الدقيقة 34 عندما نجح وهبي الخزري في ادراك التعادل لكن فريقه فشل في انتزاع الفوز ليكتفي بنقطة واحدة وضعته في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة ضمن كوكبة الاندية المهددة بالنزول بينما بقي ستراسبورغ رابعا بمجموع 42 نقطة.
وهو الهدف التاسع لوهبي الخزري في بطولة هذا الموسم ليكون بذلك افضل هداف في صفوف فريقه.

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