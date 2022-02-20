اليوم الدولي للغة الأم 2022 تحت شعار : "استخدام التكنولوجيا من أجل التعلم المتعدد اللغات : التحديات والفرص"

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يحتفي العالم يوم غد الإثنين الموافق للحادي والعشرين من فيفري، باليوم العالمي للغة الأم ببادرة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وذلك تحت شعار "استخدام التكنولوجيا من أجل التعلم المتعدد اللغات : التحديات والفرص".ووفق "اليونسكو" يبرز هذا الشعار "الدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تؤديه للدفع بعجلة التعلم المتعدد اللغات ودعم الارتقاء بجودة التعليم والتعلم للجميع". وفي إطار إحياء هذا اليوم، تنظم "اليونسكو" يوم غد حلقة دراسية عبر الإنترنت تنطلق على الساعة 11 صباحاً وتتواصل إلى غاية الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت باريس بحسب ما جاء في الموقع الرسمي لهذه المنظمة الأممية على الأنترنات.وبدأت مختلف بلدان العالم تحتفي باليوم الدولي للغة الأم منذ سنة 2000 إيمانا بأهمية التنوع الثقافي واللغوي لبناء مجتمعات مستدامة، وتأكيدا من اليونسكو على أن اللغات تمثّل "الوسيلة التي تتيح صون الثقافات والمعارف التقليدية ونشرها على نحو مستدام".