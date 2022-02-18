عديد التونسيين المقيمين بأوكرانيا وخاصة الطلبة يطالبون باجلائهم الى تونس (رئيس جمعية الجالية التونسية باوكرانيا)

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قال رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي إن عديد التونسيين المقيمين بأوكرانيا يطالبون باجلائهم الى تونس، وخاصة منهم الطلبة بالجامعات الأوكرانية الذين يواصل جلهم الدراسة عن بعد.وأضاف العلوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن معظم الطلبة التونسيين بأوكرانيا يطالبون بتخصيص طائرة لاجلائهم الى تونس خصوصا وان دولا شقيقة مثل المغرب قد شرعت في إجلاء رعاياها في ظل تزايد القلق والخوف من احتمال اندلاع حرب، بعد الحشد العسكري الروسي على الحدود، في وقت تصر فيه روسيا على أنها لا تخطط لأي غزو.وشدد على الحاجة الى اقامة خلية أزمة للتنسيق مع كامل الجالية والطلبة التونسيين بأوكرانيا، مذكرا بأن الجمعية تلقت اتصالات من سفير تونس بموسكو طارق بن سالم والقائمة بالاعمال في سفارة بولونيا سوسن ذكار، في اطار متابعتهم المتواصلة لاوضاع الجالية في اوكرانيا "لكن هذا يبقى غير كاف أمام احتمال اندلاع الحرب في اي لحظة وما ينجر عن ذلك من خوف شديد وهلع في صفوف أفراد الجالية والطلبة وأهاليهم"، وفق تعبيره.ويقدر عدد أفراد الجالية التونسية المقيمة بأوكرانيا بأكثر من 1500 تونسي، ويتركزون على 4 مناطق وبنسبة كبيرة في مدينة "اوديسا" الساحلية التي تقع على البحر الاسود ومدينة "دنبرو" وبنسبة أقل في "خاركوف" التي تقع على الحدود مع روسيا وبنسبة ضئيلة بالعاصمة الاوكرانية "كييف"، وفق رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا.ولاحظ انه من الضروري التفكير في تركيز سفارة لتونس بالعاصمة "كييف" أو فتح قنصلية نظرا لتشكل الجيل الثاني من أبناء الجالية التونسية بأوكرانيا ولأهمية تواصلهم مع وطنهم وحفاظهم على الهوية التونسية بالخارج، لافتا الى غياب أية تمثيلية ديبلوماسية لتونس هناك رغم ارتفاع عدد التونسيين المقيمين في أوكرانيا التي ترغب بدورها في تطوير علاقاتها مع الجانب التونسي، وفق تصريحه.ويرجع التونسيون المقيمون بأوكرانيا بالنظر الى سفارة تونس في بولونيا التي تشكو بدورها من شغور بحكم انتهاء مهام السفير السابق وانتظار تعيين سفير جديد.وأكد رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا، انه رغم حالة القلق السائدة إزاء الحشد العسكري الروسي على الحدود مع اوكرانيا، لم يتأثر الشارع الاوكراني بما يدور في الغرف السياسية المغلقة والمنابر الاعلامية العالمية من حديث عن قرع طبول الحرب، حيث يعيش الاوكرانيون في استقرار وهدوء ويواصلون عاداتهم الحياتية بصفة عادية ودراستهم وانشطتهم التجارية في ظروف وصفها ب"الطيبة".وذكر في سياق آخر، ان اوكرانيا تحركت على صعيد رسمي من خلال غرفها التجارية وبالتنسيق مع سفاراتها في كافة انحاء ألعالم للتركيز على جلب الاستثمار واعطاء تطمينات للمستثمرين والتشجيع على الترويج للسياحة خلال هذا الظرف، في وقت انتهجت فيه وسائل اعلامها المحلي التعتيم من أجل الحفاظ على استقرار الاوضاع الداخلية.