75 بالمائة من اللاعبين المحترفين ضد فكرة تنظيم المونديال كل عامين

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أظهر سبر اراء ان غالبية اللاعبين المحترفين ضد فكرة تنظيم كأس العالم لكرة القدم كل سنتين المقترحة من الفيفا مبينا ان نسبة 75 بالمائة من اللاعبين يرغبون في الإبقاء على النظام الحالي كل أربع سنوات.ومسّ سبر الاراء الذي أجرته نقابة اللاعبين المحترفين (فيفبرو) ونشرته يوم الثلاثاء أكثر من الف لاعب كرة قدم محترف حول العالم وركز على رأي هؤلاء في مستقبل الرزنامة الدولية التي يريد الفيفا إصلاحها من أجل تنظيم كأس العالم كل عامين.واوضح نفس المصدر أن 77 بالمائة من اللاعبين الأوروبيين والآسيويين يفضلون إقامة كأس العالم كل أربع سنوات وما نسبته 63 بالمائة في القارة الأمريكية.أما بالنسبة للأفارقة، فإن 49 بالمائة منهم يرغب في الحفاظ على النظام الحالي بينما ينقسم الآخرون بين إقامة المونديال كل سنتين أو كل ثلاث سنوات.واوردت النقابة إن "هناك طلبا في الأسواق الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتقوية المنافسات الدولية" مضيفة أنها ترغب في "تشجيع الاستثمار في المسابقات الإقليمية".وعند سؤالهم عن بطولاتهم المفضلة، اختار 81 بالمائة من اللاعبين حول العالم البطولات المحلية أو كأس العالم "في نظامها الحالي الذي يقام كل أربع سنوات".وقال يوناس باير-هوفمان أمين عام فيفبرو في البيان إن "21 بالمائة فقط من اللاعبين يرون أن أصواتهم مسموعة وأن رفاهيتهم تحظى بالاهتمام الكافي من قبل الفيفا".ودافع رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو عن اقتراح إقامة المونديال كل سنتين لكنه يواجه معارضة من اتحادي أوروبا وأمريكا الجنوبية والأندية الكبرى لكن يحظى بالمقابل بدعم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.