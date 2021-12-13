والي بنزرت يصدر مقرر التعيين الرسمي للهيئة التسييرية الجديدة للنادي البنزرتي برئاسة سامي بالكاهية

وات - اكد والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، انه تم فض الاشكال الإداري الذي كان يعترض النادي الرياضي البنزرتي وذلك من خلال إصداره لمقرر التعيين الرسمي للهيئة التسييرية للجمعية بكل فروعها برئاسة سامي بالكاهية وذلك خلال جلسة عمل التامت اليوم بمقر الولاية.

وبين الوالي حرصه الشخصي بمعية كل الأطراف المعنية بالنادي والتزامهم بضرورة فض مجمل الإشكاليات التي لازالت تؤثر سلبا في مسيرة الجمعية بكل اصنافها سواء منها الإدارية او المالية او غيرها مشيرا في هذا السياق الى انه تم الاتفاق مع وزير الشباب والرياضة كمال دقيش على برمجة جلسة عمل الخميس المقبل بمقر الوزارة الرياضة من اجل ايجاد الحلول الكفيلة بفض اشكال التمويل العمومي والمنح المبرمجة للنادي.

وتم التاكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة اعداد التقريرين المالي والادبي للفترة الممتدة بين يوم 14 نوفمبر 2021 وحتى الان وذلك من اجل مساعدة الهيئة التسييرية في عملها وبالأخص علاقاتها القانونية بمحيطها المسؤول من المانحين وغيرهم.

واقيمت الجلسة بحضور كل من الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر، ورئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة ونائب رئيس الهيئة التسييرية محمد رضا الشريف رفقة عدد من اعضاده ورئيس لجنة الدعم سعيد الأسود والمندوب الجهوي للرياضة كمال هنيد وممثلي عدد من المؤسسات العمومية المنتصبة بالجهة.



