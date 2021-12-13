"ايام القنطاوي السينمائية" من 23 الى 26 ديسمبر

تنتظم من 23 الى 26 ديسمبر الجاري الدورة التأسيسية "لايام القنطاوي السينمائية" ببادرة من دار الثقافة بمدينة هرقلة ودار الثقافة علي الدوعاجي بولاية سوسة وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة.



وتتضمن الدورة بالخصوص عرضا لمجموعة هامة من الاشرطة السينمائية الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة بحضور صناعها .



ومن ابرز فقرات المهرجان مسابقة الفيلم القصير التي ستكون نافذة على الانتاجات السينمائية التونسية بوجود لجنة تحكيم تضم السينمائي منير بعزيز والممثلة فاطمة بن سعيدان والناقد حسن عليلش الى جانب برمجة حلقة حوار حول "فن السينما" بمشاركة العديد من الوجوه السينمائية والمهتمين بمكونات الصناعة السينمائية .



كما تمت برمجة مجموعة من الورشات المصاحبة لفعاليات المهرجان من ذلك ورشات التصوير الفوتوغرافي ومعالجة الصور الرقمية والفتوشوب بتاطير حذامي دغرير الى جانب ورشة "الممثل امام الكاميرا" باشراف حمزة بلحاج وورشة "مونتاج الفيديو" باشراف سفيان الحذيري.

ويقام على هامش الدورة التأسيسية للمهرجان معرض لآلات الافلام السينمائية ومعدات التصوير العتيقة فضلا عن عرض للمكتبة السينمائية التونسية حول "قصة كفاح" السينمائي منير بعزيز وذلك في اطار برنامج "عين على السينما".



