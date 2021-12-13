المنتخب التونسي لكرة السلة يدخل في تربص تحضيري استعدادا للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم

Publié le Lundi 13 Decembre 2021 - 14:40 قراءة: 0 د, 41 ث
      
يجري المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة ابتداء من اليوم الاثنين والى غاية 18 ديسمبر الجاري تربصا تحضيريا، استعدادا للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2023.

ووجه المدرب الالماني للمنتخب التونسي لكرة السلة ديريك باورمان الدعوة لـ 16 لاعبا وهم: بشير بن يحي - أحمد العدامي - عمرو بوعلاق - أشرف القنوني - اسلام العجمي - هيثم سعادة - فارس العشي - بالحسن الشيحي - محمد حديدان - مختار قيازة - لسعد شوية - جوهر الجوادي - زياد الشنوفي - أسامة مرناوي - مراد المبروك - مرتضى بن طاهر.

يذكر أنّ قرعة التصفيات الافريقية لكأس العالم، التي أجريت في 31 أوت الماضي، وضعت المنتخب التونسي بطل افريقيا في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات جنوب السودان و الكاميرون و رواندا.
وستقام بطولة كأس العالم 2023،المبرمجة في الفترة بين 25 أوت و10 سبتمبر، في كل من إندونيسيا والفلبين واليابان.

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