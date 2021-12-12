كأس العرب قطر 2021: ارقام واستنتاجات بعد الدور ربع النهائي للبطولة

أسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي للنسخة العاشرة لبطولة /كأس العرب قطر 2021/ التي تستضيفها الدوحة حاليا وللمرة الثانية، بمشاركة 16 منتخبا وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/.



وجاءت منافسات هذا الدور قوية ومثيرة وشهدت تأهل منتخبات تونس وقطر ومصر والجزائر للدور نصف النهائي.



وخلال الدور ربع النهائي تم تسجيل 16 هدفا في أربع مباريات من إجمالي 77 هدفا خلال البطولة، حيث تم تسجيل ثمانية أهداف في الشوط الأول لربع النهائي، و أربعة أهداف في الشوط الثاني و4 أهداف في الأوقات الإضافية.



وكانت مباراة مصر والأردن هي المباراة الاولى التي شهدت اللجوء الى شوطين إضافيين عقب التعادل الايجابي بهدف لمثله في الوقت الاصلي لينهي المنتخب المصري المباراة بفوزه بنتيجة (3 -1) في الشوطين الاضافيين..أما مباراة الجزائر والمغرب فكانت الوحيدة التي حسمت نتيجتها ركلات الترجيح (5 -3) بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي ثم التعادل بهدفين لمثلهما في الشوطين الاضافيين.

أما أسرع هدف في ربع النهائي فقد سجله علي سالمين لاعب الإمارات بالخطأ في مرماه لصالح المنتخب القطري في الدقيقة السادسة..أما أكثر هدف متأخر تم تسجيله في ربع النهائي سجله بدر بانون للمغرب في مرمى الجزائر في الدقيقة 111..أما اكبر نتيجة فقد حققها المنتخب القطري بعد فوزه على نظيره الاماراتي بخماسية نظيفة.



ويعد المنتخب القطري الوحيد بين الأربعة منتخبات المتأهلة للمربع الذهبي الذي حقق الفوز في جميع مبارياته حتى الان حيث صعد لربع النهائي عقب تصدر مجموعته الأولى برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات.

وتصدر التونسي سيف الدين الجزيري قائمة الهدافين برصيد أربعة أهداف، يليه المعز علي لاعب المنتخب القطري والمغربي بدر بانون برصيد ثلاثة أهداف.

وشهد الدور ربع النهائي هدفا عكسيا أحرزه لاعب الإمارات علي حسن سالمين لصالح منتخب قطر .. بينما شهدت المباريات ثلاث ركلات جزاء منها ركلتان لصالح قطر أمام الإمارات سجلهما المعز علي عبدالله وخوخي بوعلام، بينما احتسبت ركلة جزاء للجزائر أمام المغرب سجلها ياسين ابراهيمي.



لم تشهد مباريات ربع النهائي إشهار الحكام أي بطاقات حمراء للاعبين واكتفى الحكام بإشهار 12 بطاقة صفراء فقط خلال الأربع مباريات ويعد المنتخب المغربي أكثر المنتخبات في هذا الدور حصولا على الإنذارات بواقع أربع إنذارات.



كما شهد الدور ربع النهائي تأهل ثلاثة منتخبات من شمال إفريقيا لنصف النهائي وهي تونس ومصر والجزائر مقابل منتخب واحد من قارة آسيا وهو المنتخب القطري.



ومن أبرز مفاجآت الدور ربع النهائي، توديع المنتخب المغربي (حامل لقب آخر نسخة في 2012) البطولة بخسارته أمام نظيره الجزائري بركلات الترجيح (3 -5).



وبانتهاء منافسات الدور ربع النهائي شهدت البطولة حتى الآن إقامة 28 مباراة من 32 مباراة وتسجيل 77 هدفا بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة، واشهار الحكام لـ84 بطاقة صفراء و13 بطاقة حمراء.



وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم /الأربعاء/ المقبل، حيث تجمع الاولى منتخبي تونس ومصر على استاد /974/ بمنطقة راس أبو عبود، بينما ستجمع المواجهة الثانية بين منتخبي قطر والجزائر على ملعب الثمامة بالدوحة.



