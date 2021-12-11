لاعبو منتخب مصر: المواجهة أمام تونس ستكون قوية ومنتخبنا سيسعى لاستعادة عافيته أولا

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 21:47 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعرب لاعبو منتخب مصر سعادتهم بتخطي عقبة منتخب الأردن (3 -1 ) في الدور ربع النهائي من بطولة /كأس العرب قطر 2021/، مرجعين العودة في المباراة بعد التأخر بهدف والفوز إلى الجماهير التي احتشدت في الملعب لمساندتهم.

وشدد اللاعبون على أنهم سيبذلون قصاري جهودهم لاسعاد الجماهير في مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب تونس، ومن ثم اسعادهم باللقب، خاصة أن المنتخب المصري لا يلعب إلا من أجل تحقيق الفوز.

واعتبر مهند لاشين لاعب وسط المنتخب أن الجماهير المصرية المحتشدة في المدرجات هي رقم واحد في صفوف المنتخب، وهي وراء الأداء القوي والانتصارات التي نحققها في البطولة العربية، معتبرا أنها الحافز الرئيسي في عودة اللاعبين ومنحهم القوة بعد التأخر بهدف مبكر.
وقال لاشين ، إن مواجهة الأردن لم تكن سهلة، وأن إحرازهم لهدف مبكر في الشوط الأول أربك الصفوف نوعا ما، إلا أننا تمكنا من العودة في المباراة وتحقيق التعادل، ومن ثم الفوز بثلاثية.

وأضاف أن المنتخب الأردني منظم في الملعب للغاية، ويملك لاعبوه قوة بدانية عالية، الأمر الذي مكنهم من تقديم مباراة مميزة خاصة خلال الشوط الأول، لافتا إلى أن ثقة لاعبي منتخب مصر في قدراتهم كان العامل الأساسي في حسم اللقاء.

وأوضح أن المواجهة المقبلة أمام تونس في الدور نصف النهائي ستكون قوية في ظل امتلاك المنتخبين لمجموعة مميزة من اللاعبين، مشددا على أن المنتخب سيسعى لاستعادة عافيته أولا، ومن ثم الاستعداد للمباراة المقبلة من أجل مواصة الانتصارات.


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