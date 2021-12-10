كأس العرب: محمد دراغر رجل مبارة تونس و عمان

اختارت اللجنة الفنية المتابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره العماني، في لقاء الدور ربع النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2021، اللاعب محمد دراغر رجل المباراة اليوم.

وكان المنتخب الوطني التونسي فاز، مساء اليوم الجمعة بملعب المدينة التعليمية، على المنتخب العماني بنتيجة 2 - 1، ليحجز أولى البطاقات للمربع الذهبي.

وسيلاقي المنتخب الوطني التونسي في الدور نصف النهائي، المقرر الأربعاء القادم 15 ديسمبر 2021، الفائز من مباراة مصر والأردن المقررة غدا السبت.



