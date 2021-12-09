إستكمال 903 من الأطفال ( 12 - 14 سنة) تلقيحهم ضد كورونا منذ انطلاق الحملة بتاريخ 6 نوفمبر الماضي الى اليوم

وات - استكمل 903 طفل من الفئة العمرية 12-14 سنة تلقيحهم ضد كوفيد-19، وذلك منذ انطلاق حملة التلقيح الخاصة بهم في 6 نوفمبر الماضي والى حدود اليوم الخميس حسب بيانات منشورة على منظومة "ايفاكس"



وتلقى 695 منهم جرعتين فيما تم تطعيم 208 أطفال بجرعة واحدة باعتبار اصابتهم بالفيروس وبلغ عدد الاطفال الذين تلقوا جرعة واحدة 8816 واثنين تلقوا جرعة السفر



ولفتت عضو لجنة التلقيح مكلفة بملف التلقيح بديوان وزير الصحة ايناس العيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الأولوية في تلقيح الأطفال من هذه الفئة العمرية هي لأصحاب الأمراض المزمنة



وأضافت العيادي أنه يتم تطعيم الأطفال بالتوازي بمراكز التلقيح وفي المؤسسات التربوية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتربية



وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بلاغا خلال شهر نوفمبر الماضي للإعلان عن انطلاق حملة تلقيح الأطفال من الفئة العمرية 12-14 سنة ضد كوفيد-19، بعد الحصول على موافقة أوليائهم مع أولوية تلقيح الأطفال من حاملي أمراض مزمنة أو عوامل إختطار محددة



وللتذكير يشمل التطعيم الفئة العمرية 12-14 سنة الأطفال المتراوحة أعمارهم يوم التلقيح 12 سنة إلى أقل من 15 سنة بيوم واحد.



