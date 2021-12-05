الكاف: 200 مواطن يستفيدون من من الخدمات الطبية والصحية أمنها فريق طبي متطوع

Publié le Dimanche 05 Decembre 2021 - 21:41 قراءة: 0 د, 36 ث
      
حل "قطار القلب" ظهر يوم الأحد 05 ديسمبر 2021 بمنطقة فج التمر من ولاية الكاف في إطار القافلة الصحية المجانية التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض القلب والشرايين والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

وقد استفاد قرابة 200 مواطن من الخدمات الطبية والصحية التي أمنها فريق الاطباء و الإطار شبه الطبي المتطوع. وشملت الخدمات المسداة بالخصوص كشوفات عن أمراض القلب والشرايين وإختبارات سريعة لتقصي فيروس كورونا وتطعيم غير الملقحين باللقاح ذي الجرعة الواحدة ضد كوفيد-19 . كما قامت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف بتخصيص خيمة في محطة القطار لتلقيح الوافدين عليها بالجرعة الثانية.
وساهم في إنجاح هذه القافلة فريق من المتطوعين من الأطباء وأعوان الصحة من الجهة الصحية بالكاف بدعم من السلط الجهوية ومكونات المجتمع المدني.


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