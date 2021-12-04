الرابطة الثانية: نتائج الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الرابعة

فيما يلي نتائج مباريات مقابلات الدفعة الأولى من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:



--المجموعة الاولى

السبت 4 ديسمبر

في القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - الملعب الصفاقسي 2 - 0

في بنبلة

النادي البنبلي - النجم الرادسي 1 - 0





الاحد 5 ديسمبر

في مدنين

اولمبيك مدنين - الملعب التونسي

الترتيب ن ل

1- الملعب التونسي 9 3

2- النادي البنبلي 7 4

3- القلعة الرياضية 5 4

4- الملعب الصفاقسي 4 4

5- أولمبيك مدنين 2 3

6- النجم الرادسي 2 4



- المجموعة الثانية

السبت 4 ديسمبر

في جربة ميدون

امل جربة - الاولمبي للنقل 2 - 1

في القيروان

شبيبة القيروان - جندوبة الرياضية 1 - 0

في منزل نور

كوكب منزل نور - جمعية جربة 1 - 1



الترتيب ن ل

1 - شبيبة القيروان 10 4

2 - جمعية جربة 8 4

3 - أمل جربة 6 4

4- جندوبة الرياضية 3 4

5 - الأولمبي للنقل 2 4

- كوكب منزل النور 2 4



المجموعة الثالثة

السبت 4 ديسمبر

في قابس

مستقبل قابس - مستقبل المحمدية 1 - 1

في مساكن

هلال مساكن - مكارم المهدية 1 - 0



الاحد 5 ديسمبر

في وادي الليل - س 14

مستقبل وادي الليل - اولمبيك سيدي بوزيد

الترتيب ن ل

1- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3

2- مكارم المهدية 5 4

- مستقبل قابس 5 4

- هلال مساكن 5 4

5- مستقبل وادي الليل 4 3

6- مستقبل المحمدية 3 4



--المجموعة الرابعة

السبت 4 ديسمبر

في صفاقس 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس 0 - 0



الاحد 5 ديسمبر

في قفصة - س 14

قوافل قفصة - النادي القربي

في طبرقة - س 14

مرجان طبرقة - الملعب القابسي



الترتيب ن ل

1- مرجان طبرقة 6 3

2-الملعب القابسي 5 3

3-النادي القربي 4 3

-- قوافل قفصة 4 3

- سبورتينغ بن عروس 4 4

6-سكك الحديد الصفاقسي 3 4





