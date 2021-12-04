الرابطة الثانية: نتائج الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الرابعة

فيما يلي نتائج مباريات مقابلات الدفعة الأولى من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
--المجموعة الاولى
السبت 4 ديسمبر
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - الملعب الصفاقسي 2 - 0
في بنبلة
النادي البنبلي - النجم الرادسي 1 - 0
الاحد 5 ديسمبر
في مدنين
اولمبيك مدنين - الملعب التونسي
الترتيب ن ل
1- الملعب التونسي 9 3
2- النادي البنبلي 7 4
3- القلعة الرياضية 5 4
4- الملعب الصفاقسي 4 4
5- أولمبيك مدنين 2 3
6- النجم الرادسي 2 4
- المجموعة الثانية
السبت 4 ديسمبر
في جربة ميدون
امل جربة - الاولمبي للنقل 2 - 1
في القيروان
شبيبة القيروان - جندوبة الرياضية 1 - 0
في منزل نور
كوكب منزل نور - جمعية جربة 1 - 1
الترتيب ن ل
1 - شبيبة القيروان 10 4
2 - جمعية جربة 8 4
3 - أمل جربة 6 4
4- جندوبة الرياضية 3 4
5 - الأولمبي للنقل 2 4
- كوكب منزل النور 2 4
المجموعة الثالثة
السبت 4 ديسمبر
في قابس
مستقبل قابس - مستقبل المحمدية 1 - 1
في مساكن
هلال مساكن - مكارم المهدية 1 - 0
الاحد 5 ديسمبر
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - اولمبيك سيدي بوزيد
الترتيب ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3
2- مكارم المهدية 5 4
- مستقبل قابس 5 4
- هلال مساكن 5 4
5- مستقبل وادي الليل 4 3
6- مستقبل المحمدية 3 4
--المجموعة الرابعة
السبت 4 ديسمبر
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس 0 - 0
الاحد 5 ديسمبر
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - النادي القربي
في طبرقة - س 14
مرجان طبرقة - الملعب القابسي
الترتيب ن ل
1- مرجان طبرقة 6 3
2-الملعب القابسي 5 3
3-النادي القربي 4 3
-- قوافل قفصة 4 3
- سبورتينغ بن عروس 4 4
6-سكك الحديد الصفاقسي 3 4
--المجموعة الاولى
السبت 4 ديسمبر
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - الملعب الصفاقسي 2 - 0
في بنبلة
النادي البنبلي - النجم الرادسي 1 - 0
الاحد 5 ديسمبر
في مدنين
اولمبيك مدنين - الملعب التونسي
الترتيب ن ل
1- الملعب التونسي 9 3
2- النادي البنبلي 7 4
3- القلعة الرياضية 5 4
4- الملعب الصفاقسي 4 4
5- أولمبيك مدنين 2 3
6- النجم الرادسي 2 4
- المجموعة الثانية
السبت 4 ديسمبر
في جربة ميدون
امل جربة - الاولمبي للنقل 2 - 1
في القيروان
شبيبة القيروان - جندوبة الرياضية 1 - 0
في منزل نور
كوكب منزل نور - جمعية جربة 1 - 1
الترتيب ن ل
1 - شبيبة القيروان 10 4
2 - جمعية جربة 8 4
3 - أمل جربة 6 4
4- جندوبة الرياضية 3 4
5 - الأولمبي للنقل 2 4
- كوكب منزل النور 2 4
المجموعة الثالثة
السبت 4 ديسمبر
في قابس
مستقبل قابس - مستقبل المحمدية 1 - 1
في مساكن
هلال مساكن - مكارم المهدية 1 - 0
الاحد 5 ديسمبر
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - اولمبيك سيدي بوزيد
الترتيب ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3
2- مكارم المهدية 5 4
- مستقبل قابس 5 4
- هلال مساكن 5 4
5- مستقبل وادي الليل 4 3
6- مستقبل المحمدية 3 4
--المجموعة الرابعة
السبت 4 ديسمبر
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس 0 - 0
الاحد 5 ديسمبر
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - النادي القربي
في طبرقة - س 14
مرجان طبرقة - الملعب القابسي
الترتيب ن ل
1- مرجان طبرقة 6 3
2-الملعب القابسي 5 3
3-النادي القربي 4 3
-- قوافل قفصة 4 3
- سبورتينغ بن عروس 4 4
6-سكك الحديد الصفاقسي 3 4
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