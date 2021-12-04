الطبوبي: الإتحاد يدعو الى لقاء وطني يؤسس لتوجه ثالث عنوانه "الانقاذ في كنف السيادة الوطنية"

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 13:01 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الإتحاد يحرص على التشاور مع المنظمات وشخصيات وطنية ثابتة من أجل الدعوة إلى لقاء وطني يؤسس لتوجه ثالث عنوانه "الإنقاذ في كنف السيادة الوطنية"

وأضاف نور الدين الطبوبي في كلمته بمناسبة احياء الذكرى 69 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد اليوم السبت بساحة القصبة أن الاتحاد حرص على القيام بخطى استباقية في مسار الإصلاح وقام بتشكيل لجان تنظر في المسائل التي تحتاج لمراجعة أكيدة مثل تنقيح القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وتفعيل دور الهيئات الرقابية وتركيز محكمة دستورية لا تخضع للضغوطات السياسية


وشدد أمين عام المنظمة الشغيلة على أن الإتحاد مازال مؤمنا بأن تدابير 25 جويلية يمكن أن تكون طريقا للخروج من النفق الذي تمر به البلاد منذ عشر سنوات شرط أن تكون مرفوقة بخارطة طريق واضحة وسقف زمني محذرا من أن يتم تحويل هذه التدابير الى غنيمة

وأعلن الطبوبي من جهة أخرى عن توقيع اتفاق الزيادة في القطاع الخاص خلال الأسبوع المقبل والتأكيد على التمسك بالدخول في المفاوضات الاجتماعية في القطاع العمومي.

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