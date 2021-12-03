الداخلية: حجز 23 حاوية توريد لشركتين مختصّتين في التجارة الدّوليّة

Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 16:05 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكّنت مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني نهاية الأسبوع الماضي من حجز 23 شاحنة حاملة لـــ 23 حاوية توريد مليئة بالسّلع على أساس خروجها من ميناء بنزرت وتوجهها للتصدير إلى القطر الجزائري وعبورها من تونس في شكل " ترانزيت" فقط في حين اشتبهت المصالح الأمنية في الحاويات ووجود شبهة قوية في أنها موجهة إلى الضخ في السوق الموازية التونسية وغياب إتباع الإجراءات والتراتيب اللازمة.

ووفق بلاغ للداخلية، تعهدت الوحدات الأمنية التابعة للحرس الوطني بالبحث في القضية العدلية موضوع الحادثة بالتنسيق مع النيابة العمومية وتمت إحالة الموضوع على القطب القضائي المالي.

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