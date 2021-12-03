متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 3 ديسمبر

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مدنين: غلق 7 اقسام بالمؤسسات التربوية إثر تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف التلاميذ



ارتفع عدد الاقسام المغلقة بالمؤسسات التربوية في ولاية مدنين، نتيجة إصابة التلاميذ بفيروس "كورونا"، الى 7 اقسام إثر غلق قسمين جديدين بمعهد ميدون لمدة عشرة أيام، نتيجة تسجيل 15 اصابة جديدة، امس الخميس، لدى تلاميذ في عدد من المؤسسات التربوية بهذه المعتمدية وذلك من جملة 22 اصابة مسجلة في صفوف التلاميذ بكامل ولاية مدنين، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت هذه الاصابات الاخيرة لدى التلاميذ الى 15 بميدون، و4 بحومة السوق، واصابتين اثنين بمدنين الجنوبية، واصابة واحدة، بمدنين الشمالية التي سجلت ايضا اصابة لدى اطار تربوي.

واعتبر المصدر ذاته ان تواصل انتشار الفيروس بالوسط المدرسي يدعو الى مزيد الانتباه والحذر والى تحمل كل طرف مسؤوليته من ادارات متداخلة صحية وتربوية وأولياء، من خلال الحرص على احترام شروط التوقي من فيروس "كورونا" وخاصة ارتداء الكمامة، وتعقيم الأيدي، والتباعد سواء بالمحيط الداخلي او الخارجي للمؤسسة التربوية، مع الانخراط في جهود التلقيح لهذه الفئة التي تتطلب موافقة الولي.

وجاءت هذه الاصابات التلمذية الاخيرة من جملة 39 اصابة محلية جديدة و4 اصابات وافدة كشفتها نتائج 727 عينة خضعت للتحليل المخبري والسريع في الاربع وعشرين ساعة الاخيرة لترتفع نسبة الحدوث بولاية مدنين الى 5 فاصل 9 بالمائة.

وتوزعت هذه الاصابات المحلية الجديدة بين ميدون بـ19 إصابة، وحومة السوق بـ9 إصابات، ومدنين الجنوبية بـ7 اصابات، ومدنين الشمالية بـ3 إصابات، وبني خداش اصابة واحدة لترتفع جملة الاصابات المحلية المسجلة منذ بداية الجائحة الى 33 ألفا و345 اصابة.







بنزرت: تسجيل حالتي وفاة بسبب استنشاق الغاز واسعاف 12 شخصا من قبل مصالح الحماية المدنية



افاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت كمال المليتي بان فرق الحماية المدنية بالجهة تمكنت بين ليلة امس الخميس وفجر اليوم الجمعة من اسعاف وإنقاذ 12 شخصا من الموت اختناقا بالغاز.



واوضح المصدر ذاته ان فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، تمكنت بين الساعة 11 ليلا من ليلة امس الخميس والواحدة من فجر اليوم الجمعة، من التدخل العاجل واسعاف 12 شخصا تراوحت أعمارهم بين 12 و75 سنة، ونقلهم الى المستشفى بعد استنشاقهم لغاز ثاني أوكسيد الكربون المتأتي اما من أجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز السائل او من "كانون الفحم"، وذلك بكل من مناطق منزل بورقيبة وتينجة وجرزونة.



وأضاف المليتي ان امراة تبلغ من العمر 84 سنة وابنها البالغ من العمر 44 سنة، من معتمدية بنزرت الشمالية، توفيا اختناقا بالغاز.



ودعا المدير الجهوي للحماية المدنية لصيانة أجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز السائل او الكهربائية وأيضا الانتباه بشان استعمال "كانون الفحم" بالفضاءات المغلقة وتهوئة المنازل ما امكن لاجتناب مثل هذه الوقائع الخطيرة خاصة خلال موسم الامطار.



