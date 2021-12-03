الإنطلاق بداية من الثلاثية الأولى من سنة 2022 في إحصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي بطاقة إعاقة (مسؤول)

أفاد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ابراهيم بن ادريس أمس الخميس أنه سيتم الانطلاق بداية من الثلاثية الأولى من سنة 2022 في مشروع إحصاء ذوي الاعاقة على المستوى الوطني



وأضاف ابراهيم بن ادريس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش تنظيم مؤتمر دولي حول التكنولوجيا في خدمة النفاذ الرقمي للجميع بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة الموافق لـ3 ديسمبر من كل سنة أن المشروع سينطلق في مرحلته الأولى من أجل إعداد خارطة لتوزع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس



ولفت الى أن التعداد سيشمل فقط الاشخاص من حاملي بطاقة الإعاقة وذلك حسب الأمر عدد 3086 لسنة 2005 والذي يحدد الأشخاص ذوي الاعاقة أنهم الاشخاص الذين تسند اليهم بطاقات الإعاقة عبر الملفات المقدمة، مبرزا أن نسبة الاعاقة في تونس تناهز حاليا نسبة 5ر4 بالمائة من مجموع السكان



وبيّن رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي أن الإحصاء سيكون عبر عمل ميداني وسيتم تكليف المعهد الوطني للإحصاء بذلك أو الأخصائيين الاجتماعيين بمختلف جهات البلاد



وذكر أن الهدف من مشروع إعداد خارطة لتوزع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس يرمي بالخصوص الى تصويب برامج النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيهها لمستحقيها من أجل العلاج والإدماج المدرسي للأطفال والتكوين فضلا عن

إحصاء هذه الفئة



وجدير بالإشارة الى أن التعداد العام للسكان لسنة 2014 أظهر أن عدد ذوى الاعاقة فى تونس يصل الى 241 ألف شخص 45 بالمائة فقط

منهم يحملون بطاقة معوق وفق تصريح سابق لمدير الإحصائيات الديمغرافية والإجتماعية بالمعهد الوطنى للإحصاء لطفى الحريزى لـ(وات)



