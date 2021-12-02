القصرين: قافلة صحية مجانية في اختصاص طب العيون تستهدف 300 تلميذ في معتمدية فوسانة

وات - حلت، اليوم الخميس، بفضاء المركب الثقافي بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، قافلة صحية مجانية في إختصاص طب العيون من تنظيم مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين بالشراكة مع جمعيّة "الرؤية من أجل الحياة" بصفاقس.



وتستهدف القافلة، المتواصلة كامل اليوم، 300 تلميذ وتلميذة يعانون من ضعف ومشاكل في البصر من 7 مؤسسات تربوية بالمنطقة عبر فحصهم من قبل 3 أطباء مختصين في طب العيون بالمستشفى الجهوي بالقصرين، وفق ذكرته رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالقصرين، دلال محمدي، في تصريح لـ"وات" .

وبينت محمدي أن معتمديات حاسي الفريد، والعيون، وحيدرة، ستستقبل خلال شهري جانفي وماي المقبلين قوافل صحية مماثلة في سبيل مساعدة التلاميذ فيها على تقويم بصرهم ومواصلة تعليمهم في أفضل حال.



وبيّنت، من جهتها، رئيسة جمعية "رؤية من أجل الحياة" بصفاقس، رشيدة نجلاء بن شهيدة، في تصريح لـ(وات) أنه سيتم تمكين كافة التلاميذ المستفيدين من خدمات القافلة الصحية من نظارات مجانية في غضون 10 أيام على أقصى تقدير، مؤكدة أن جمعية " رؤية من أجل الحياة" مكّنت منذ إحداثها سنة 2017 ، أكثر من 12 ألف تلميذ وتلميذة من نظارات طبيّة مجانية في أكثر من 19 ولاية منها ولاية القصرين.

وفي تصريحات متطابقة لـ(وات) عبر عدد من أولياء التلاميذ المستفيدين من خدمات القافلة الصحية عن فرحتهم بهذه المبادرة وطالبوا بالتكثيف من القوافل الصحية بمنطقتهم، لاسيما القوافل متعدّدة الاختصاصات، في سبيل تقريب الخدمات الصحية من متساكني الأرياف لتجنيبهم عناء ومصاريف التنقل إلى المستشفيات الجامعية.





