تطاوين: الانطلاق في إنجاز مسلخ عصري ضمن مشروع تثمين قطاع تربية الماشية في معتمدية رمادة

وات - أفاد المدير الجهوي لديوان تنمية الجنوب، صالح درمش، اليوم الاربعاء، بأنه تم يوم أمس الثلاثاء، إعطاء إشارة انطلاق بناء مسلخ عصري بمدينة رمادة من ولاية تطاوين، والذي يمثل الجزء الثاني من مشروع تثمين منظومة تربية الماشية واللحوم الحمراء بمعتمدية رمادة، الممول من قبل الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية، بالاشتراك مع الحكومة التونسية.

وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، بأن الكلفة الجملية لهذا المسلخ قدرت بأكثر من 5 ملايين دينار، لافتا الى أنه من المنتظر أن يكون جاهزا خلال 360 يوما، ليوفر منتوجا عالي الجودة من اللحوم الحمراء البيولوجية والقابلة للتسويق في الداخل كما في الخارج.

وأضاف، أن مشروع تثمين منظومة تربية الماشية واللحوم الحمراء بمعتمدية رمادة، يهدف الى مقاومة الفقر عبر تثمين الثروة الحيوانية في الجهة في اطار التعاون التونسي الايطالي، مشيرا الى أن الادارة الجهوية لديوان تنمية الجنوب المكلفة بالاشراف على هذا المشروع، كانت قد انطلقت في انجازه منذ سنة 2015 بكلفة جملية تفوق الـن 8 ملايين دينار.

ولاحظ درمش، أن 191 مربيا انتفعوا من هذا المشروع عبر حصولهم على كميات هامة تزيد عن الف طن من الشعير العلفي لتسمين رؤوس الماشية ( ضأن وماعز)، الى جانب دعم 100 مربي من بيهم بألف و500 رأس من الماشية لتنمية القطيع وتحسين مردوديته.

وبخصوص الجزء الثالث من هذا المشروع، أبرز معتمد رمادة، رمزي زرقان، لـ(وات)، بأنه يتمثل في توزيع قرابة المائتي رأس ماعز من فصيلة ممتازة لانتاج حليب الماعز وتحويله في مرحلة ثانية، ما من شأنه ان يوفر المزيد من مواطن الرزق للمربين والصناعيين الصغار في هذه المنطقة الشاسعة التي تتميز بمراعيها الطبيعية والغنية بمخزون العلف الطبيعي، لا سيما في المواسم الممطرة.

يشار إلى أن وفد من وكالة التعاون الايطالي للتنمية، شارك أبناء منطقة رمادة ومربيها في حفل انطلاق اشغال بناء هذا المسلخ، عبر حضورهم للاجتماع المشترك مع ممثلي الادارات الجهوية المعنية بمقر ولاية تطاوية، لمتابعة سير المشروع والحرص على تحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية.



