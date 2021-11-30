ارتفاع صادرات تونس من الملابس الى السوق الاوروبية بـ 11 بالمائة

وات - ارتفعت صادرات تونس من الملابس إلى السوق الأوروبية، مع موفى اوت 2021، بنسبة 11.27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وفق بيانات نشرها المركز الفني للنسيج، الثلاثاء.



وبلغت قيمة الصادرات التونسية من الملابس، الى نهاية شهر اوت 2021، حوالي 1.1 مليار يورو. وقد احتلت تونس المرتبة التاسعة ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بالملابس بحصة قدرها 2.69 بالمائة، حسب تحليل المركز الفني للنسيج الذي بين انه رغم انخفاض الواردات الأوروبية، فقد زاد بعض المزودين من تصدير الملابس إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تونس.



//تطور الصادرات التونسية من سراويل الجينز الى السوق الاوروبية بنسبة 15.96 بالمائة

بلغت الصادرات التونسية من سراويل الجينز إلى السوق الأوروبية في سنة 2021، نحو 208 مليون يورو مقابل 180 مليون يورو خلال نفس الفترة من 2020، بزيادة قدرها 15.96 بالمائة.



وتعد تونس رابع مزود للاتحاد الأوروبي، تتقدمها بنغلاداعلى التوالي ش وتركيا وباكستان، بحصة في السوق تبلغ حوالي 9.07 بالمائة من حيث القيمة والكمية.



وتعادل هذه القيمة 59ر11 مليون قطعة من الجينز المصدرة مقابل 9ر9 مليون قطع في سنة 2020، وتظهر بيانات المركز ان معدل سعر القطعة الواحدة من الجينز سجل انخفاضا بنسبة 5 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020. وباعتبارها المزود الرئيسي للاتحاد الأوروبي من الجينز، تستحوذ تونس على اعلى معدل سعر للقطعة الواحدة ب 18.01 يورو مقارنة بـ 18.14 يورو في نفس الفترة من سنة 2020. وتؤكد هذه المؤشرات خبرة تونس في مجال الجينز الرفيع، وفق تحليل المركز الفني للنسيج.



//تصنيف تونس ثاني أكبر مزود لملابس الشغل في الاتحاد الأوروبي

ارتفعت قيمة صادرات تونس من ملابس الشغل إلى السوق الأوروبية بنسبة 21.49 بالمائة الى موفى سنة 2021 ما بوأها المرتبة الثانية في قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي في ملابس الشغل بعد الصين بحصة في السوق تبلغ 17.33 بالمائة.



وعززت تونس بذلك وقعها في الاتحاد الأوروبي، مسجلة زيادة بنسبة 18.55 بالمائة مقارنة من سنة 2022. وبلغت قيمة صادرات ملابس العمل التونسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2021 ما يعادل 173.6 مليون يورو بحجم 5.2 مليون قطعة، وبمعدل سعر ب33.1 يورو.



ومن حيث معدل سعر القطعة، تأتي تونس في المرتبة الثانية (33.1 يورو) ، بعد تركيا (50.2 يورو) صاحبة أعلى سعر. علما ان الاتحاد الأوروبي يستورد 73 مليون قطعة من ملابس العمل بمعدل سعر ب 13.71 يورو.





