قبلي: النيابة العمومية توضح بخصوص ايقاف شاب اصيل منطقة البرغوثية على خلفية تدوينات تتضمن اساءة لامنيين ونقابات امنية ولرئيس الجمهورية

وات - اوضح مساعد وكيل الجهورية بالمحكمة الابتدائية بقبلي مهدي قياس، اليوم الاثنين ل(وات)، بخصوص ايقاف شاب اصيل منطقة البرغوثية من معتمدية قبلي الجنوبية، بانه على اثر ورود معلومة لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة يوم 25 نوفمبر الجاري مفادها تعمد احد مستعملي صفحة التواصل الاجتماعي تنزيل تدوينات تتضمن اساءة الى بعض الامنيين والنقابات الامنية ولرئيس الجمهورية، تمت مراجعة النيابة العمومية في الغرض والتي اذنت بفتح بحث في الموضوع



واضاف المصدر ذاته ان النيابة العمومية اذنت في البداية بالاحتفاظ بالشاب (المضنون فيه)، ليتم احضاره صبيحة يوم 26 نوفمبر واستنطاقه لدى ممثل النيابة، وتمت احالته على انظار المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بقبلي لمقاضاته من اجل ثلاث جنح، تتمثل الاولى في "نسبة امر موحش لرئيس الجمهورية" وذلك عملا باحكام المجلة الجزائية في فصلها 67، وتتمثل الجنحة الثانية في "الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي" حسب الفصل 83 من مجلة الاتصالات، في حين تتعلق الجنحة الثالثة ب"القذف العلني" حسب احكام الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية.





