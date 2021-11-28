ليستر يسجل أربعة أهداف في الفوز على واتفورد

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 20:54 قراءة: 0 د, 49 ث
      
فاز ليستر سيتي 4-2 على واتفورد وسط تساقط كثيف للثلوج ما تسبب في اللعب في أجواء صعبة في ملعب كينج باور بالبطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدأت المباراة في طقس رائع، وتقدم ليستر بهدف عن طريق جيمس ماديسون بعد خطأ دفاعي عقب مرور ربع ساعة من البداية.
وتعادل واتفورد بواسطة جوشوا كينج من ركلة جزاء بعدما تعرض المهاجم إيمانويل دينيس لخطأ من ويلفريد نديدي في الدقيقة 30.
لكن جيمي فاردي سجل هدفين في غضون ثماني دقائق، بفضل تمريرتين من ماديسون، حيث جاء الأول بعد تسديدة ساقطة من الجانب الأيسر، والثاني بضربة رأس متقنة عقب ركلة ركنية.
وتحولت أرضية الملعب من اللون الأخضر إلى اللون الأبيض بسبب تساقط الثلوج في الشوط الثاني، وقلص دينيس الفارق لواتفورد بعد خطأ دفاعي لتصبح النتيجة 3-2.
لكن ليستر استعاد التقدم بفارق هدفين عندما توغل هارفي بارنز بعد هجمة مرتدة وسدد كرة تابعها أديمولا لوكمان في المرمى الخالي.
وتقدم ليستر إلى المركز التاسع برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، بينما بقي واتفورد في المركز 16 وله 13 نقطة.

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