كميّات الامطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

سجل خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة (من الساعة السابعة من صباح أمس الجمعة إلى السابعة من صباح السبت) نزول كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//ولاية باجة// باجة المحطة 1 /



//ولاية جندوبة// جندوبة 1 /



//ولاية نابل// نابل 1 /



//ولاية سوسة// النفيضة 2 /



//ولاية المنستير// طبلبة 1 / الساحلين 1 / بنبلة 1 / صياد/لمطة/بوحجر 1 / المكنين 1 / الوردانين 1 / المنستير 1 / زرمدين 1 / قصر هلال 1 /



//ولاية القيروان// القيروان 1 /



//ولاية مدنين// جربة 1 /



//ولاية بنزرت// بنزرت المدينة 1 /



