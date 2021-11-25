وزارة المرأة تطلق جملة من الأنشطة ضمن الحملة الدولية 16 يوما لمناهضة العنف على النساء

تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من اليوم الخميس 25 ديسمبر وإلى غاية 10ديسمبر القادم، جملة من الأنشطة والفعاليات انخرطا من تونس في الحملة الدولية 16 يوما لمناهضة للعنف ضد المرأة، التي تقام تحت شعار " العالم البرتقالي : معا لننهي العنف ضد المرأة الآن".



وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن برنامج الحملة لهذه السنة يتضمن عديد المحطات الإبداعية والتوعوية كما سيشهد الانفتاح على الأوساط الأكاديمية والعلمية من أجل تحليل واقع يشهد ارتفاعا ملحوظا لمنسوب العنف الذي عاشته تونس خلال السنوات الأخيرة.

وبينت أن هذه الحملة ، تهدف إلى كسر حاجز الصمت إزاء العنف ودعم الوعي وخلق رأي عام مناهض لكافة أشكال العنف والتمييز بما من شأنه أن يسهم في الحدّ من هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسر وعلى المجتمع.



وجددت الوزارة تعهدها بالحرص غير المشروط في دعم حقوق الضحايا وحوكمة التنسيق بين كل الأطراف للاستجابة الفورية والحينية أمام الانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال وكبار السن داخل الأسرة وخارجها وفي كل الفضاءات.



كما أكدت التزامها بالدفاع عن الحقوق الإنسانية، متعهدة، بالتصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء وذلك صونا لكرامتهن. واعتبرت انه يتعين من أجل الحد من العنف المسلط ضد النساء، العمل في اطار تشاركي واعتماد نهج توافقي بين كل المكونات على الصعيدين الوطني والجهوي ليكون الأثر إيجابيا على الأسر والمجتمع.







