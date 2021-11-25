القيروان: حادث مرور يؤدي بحياة 4 شبان أصيلي منطقة حمام الزريبة من ولاية زغوان

وات - أسفر حادث مرور جدّ فجر اليوم الخميس على مستوى مفترق سوق الجملة في القيروان، عن وفاة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 25 سنة، و إصابة شخص آخر.



وتمثّل الحادث في اصطدام عنيف بين سيارة خففية وشاحنة ثقيلة بحسب مصدر من الحماية المدنية الذي أكد ان حالة سائق الشاحنة ومرافقه مستقرة فيما وصف حالة الشخص المصاب بالسيارة الخفيفة بال"الحرجة".



وتجدر الاشارة الى وجود أشغال بمفترق سوق الجملة بمدخل مدينة القيروان يتحول اتجاه السير بمقتضاها بالطريق الحزامية على خطّ واحد.

ويذكر أن ضحايا الحادث هم اصيلو منطقة حمام الزريبة من ولاية زغوان، وكانوا قادمين من حفل زفاف على متن سيارتهم في سرعة قصوى فلم ينتبهوا الى ان تعليمات الأشغال بالسير على طريق واحد ممّا أدى إلى اصطدام السيارة بالشاحنة الخفيفة.

وادت قوة الاصطدمة إلى اقتلاع محرك السيارة ونشوب حريق به على جانب الطريق .



