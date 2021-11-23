مجموعة الفنادق العالمية "Accor" تؤكد استعدادها لتطوير مشاريعها في تونس

استقبل وزير السياحة محمد المعز بلحسين، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 بمقر الوزارة، وفد عن المجمع العالمي للفندقة والسياحة "اكوور" (Accor).



وتم خلال اللقاء التباحث حول فرص الإستثمار في تونس وخاصة في قطاع السياحة. ونوه الوزير ، بالمناسبة، بقيمة الإستثمارات السياحية التي انجزها مجمع "اكوور" في عدد من مناطق الجمهورية في تدعيم الاقتصاد الوطني والتشغيل والتي ساهمت في تطوير صورة تونس في الخارج كوجهة تحضى بثقة المستثمرين العالميين وجاذبة لكبرى العلامات السياحية داعيا إياهم إلى مزيد تدعيم استثماراتهم ببلادنا في فترة يشهد فيها الإقتصاد الوطني صعوبات جراء جائحة كورونا.



وأكد الوزير بأن الحكومة التونسية تعمل على تشجيع المستثمرين وتذليل كل الصعوبات ومزيد تبسيط الإجراءات لدعم إحداث المشاريع ودفع نسق التنمية.



ومن جهته، عبر الوفد عن استعداد مجمعهم العالمي لمزيد جذب العلامات السياحية العالمية إلى تونس إلى جانب استعدادهم لبعث برامج مشتركة مع الهياكل المختصة في التكوين السياحي في مجال التكوين والرسكلة والاستقبال واللغات لفائدة عمال القطاع السياحي.



