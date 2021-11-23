اتحاد تطاوين - سعيد السايبي مدربا جديدا

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 15:13 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اعلن اتحاد تطاوين، اليوم الثلاثاء، انه تم الإتفاق رسميا مع المدرب محمد سعيد السايبي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق خلفا لمحمد علي معالج.

واشار الفريق الى ان توفيق الصالحي سيكون مدربا مساعدا وخالد المغزاوي مدربا للحراس ومروان السليماني معدا بدنيا وسامي الناجح مكلفا بالمشاهدة
والمعاينة.

وكان اتحاد تطاوين اعلن في وقت سابق اليوم عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي معالج بالتراضي.

وجاءت القطيعة مع محمد علي معالج عقب الهزيمة خارج قواعده امام امل حمام سوسة 1-3 امس الاثنين في اطار الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

ويحتل اتحاد تطاوين في نهاية ذهاب المرحلة الاولى من البطولة المركز الرابع للمجموعة الاولى برصيد 10 نقاط رفقة النادي البنزرتي.

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