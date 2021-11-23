كأس العالم 2022: إنفانتينو يؤكد أن قطر ستنظم أفضل بطولة في تاريخ اللعبة

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ان قطر مستعدة لاستضافة بطولة كأس العالم أكثر من أي دولة على مر التاريخ وستقدم أفضل بطولة على الإطلاق.



وقال إنفانتينو: "لم أشهد قط استعدادا على هذا النحو لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم كما هو الحال في قطر فكل التجهيزات مكتملة على مستوى البنية التحتية،على أن يحظى المشجعون القادمون إلى قطر بتجربة رائعة في جزء من هذا العالم يرحب بالجميع، في بلد رائع، ومنطقة رائعة". وتابع: "هذه البطولة لن تكون الأفضل على الإطلاق فحسب، وإنما ستكون حقا فريدة من نوعها".



وفي حديثه عن الاسهامات التي ستقدمها المسابقة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والعالم العربي، لتحقيق المزيد من الازدهار للعبة كرة القدم حول العالم، أوضح إنفانتينو قائلا : "رؤيتنا في الاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/ تتمثل بجعل كرة القدم رياضة عالمية بحق وحقيقة، وغالبا ما نقول إنها رياضة عالمية، لكن عندما نتعمق في ذلك، ندرك أن احتراف هذه الرياضة لا يزال مرتكزا بين عدد من الفرق في أوروبا، لذلك نحن بحاجة لإعطاء المزيد من الفرص وإتاحة هذا المجال لمزيد من المجتمعات، وذلك من خلال كرة القدم، ولا سيما المجتمعات في العالم العربي، وهذا يعتبر أمرا مهما".



