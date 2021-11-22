تونس ترحب بالاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف في السودان (وزارة الخارجية)

رحبت تونس، مساء اليوم الاثنين، بالاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف السودانية، واعتبرته "اتفاقا على درب استكمال المرحلة الانتقالية في كنف الوفاق والوئام بين كافة أبناء الشعب السوداني الشقيق"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأعربت تونس عن "تطلعها إلى أن يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة في تعزيز مقومات الاستقرار في السودان والمنطقة ويحقق طموحات شعبه في التنمية والازدهار".

ووقّع أمس الأحد في الخرطوم، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على اتفاق سياسي يقضي بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة بعدما تمت تنحيته من منصبه أواخر الشهر الماضي. ونص الإعلان السياسي على التأكيد على أن "الوثيقة الدستورية، هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية وضمان مشاركة سياسية واسعة".



وكان البرهان قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد يوم 25 أكتوبر الماضي، وقام بحل مجلسي السيادة والوزراء.



