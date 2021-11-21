بطولة اسبانيا: ريال مدريد يمطر شباك غرناطة برباعية

فاز ريال مدريد 4-1 خارج أرضه على غرناطة بعد تمريرتين حاسمتين من توني كروس، ليتصدر مؤقتا بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم اليوم الأحد.

وجاءت أهداف ريال بواسطة ماركو أسينسيو وناتشو فرنانديز وفينيسيوس جونيور وفيرلان مندي، ليتقدم ريال بفارق نقطتين على إشبيلية صاحب المركز الثاني وريال سوسيداد ثالث الترتيب الذي يواجه بلنسية اليوم.

وبدأ فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بقوة وتقدم 2-صفر بعد 25 دقيقة بهدفي أسينسيو وناتشو من تمريرتين من كروس.



لكن بعد دقائق قلص لويس سواريز الفارق لغرناطة بعد تسديدة أبدلت اتجاهها في ناتشو وخدعت تيبو كورتوا حارس ريال الذي قفز على الجانب الأيسر بينما ذهبت الكرة في الاتجاه الآخر.

وتلقى غرناطة ضربة في إدراك التعادل حيث سجل فينيسيوس بعد الاستراحة بقليل بعد مجهود جماعي بمشاركة كريم بنزيمة وكاسيميرو.

وبعد طرد مونتشو لاعب غرناطة بسبب خطأ عنيف ضد فينيسيوس، اختتم مندى أهداف الفريق الزائر.



