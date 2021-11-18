صفاقس: تنفيذ اضراب جهوي قطاعي لاساتذة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية على خلفية جملة من المطالب

وات - نفذ اساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بولاية صفاقس، اليوم الخميس، اضرابا جهويا قطاعيا، اردف باعتصام مفتوح ببهو مندوبية التربية صفاقس2 للمربين خارج اوقات العمل، وذلك على خلفية جملة من المطالب



وأوضح كاتب عام الفرع الجامعي لنقابة التعليم الثانوي بصفاقس محمد الصافي ل(وات) ان جملة المطالب التي تم تضمينها في برقية الاضراب القطاعي الجهوي اليوم المعلن عنه لدى مندوبيتي التربية صفاقس1 و2 منذ يوم 8 نوفمبر الجاري، تتمثل وفق قوله في "الدفاع عن كرامة المربي وحرمته الجسدية والمعنوية وتحميل سلطة الاشراف مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن منظورينا من مديرين واساتذة" و"المطالبة بوقف التتبع القضائي لعدد من مديري المؤسسات التربوية" و"وضع حد لانتهاج سياسة التشفي من المربين عبر الإقتطاع غير القانوني والعشوائي من رواتبهم مثلما اقدم عليه المندوب الجهوي للتربية بصفاقس2 مع عدد من المديرين والاساتذة"



كما تمت المطالبة ب"بتسقيف زمني بخصوص مستحقاتهم المادية وسد الشغورات في المؤسسات التربوية والنقص الفادح في الموارد البشرية من عملة وقيمين واداريين واساتذة" و"مراجعة الخارطة المدرسية"و"الالتزام بمحاضر الجلسات فيما يتعلق بانطلاق الاشغال وبناءات المؤسسات التربوية وانجازها في المواعيد المتفق عليها".



وقال في رده على سؤال لصحفية (وات) حول ان كانت ان المطالب المهنية القطاعية تهم منظوري قطاع التعليم الثانوي بجهة صفاقس فحسب ان عديد الاشكاليات والمطالب القطاعية المماثلة قد طرحت من قبل عديد الفروع الجامعية للتعليم الثانوي خلال الهيئة الادارية القطاعية التي انعقدت يوم 15 نوفمبر الجاري بالعاصمة بحضور الجامعة العامة للتعليم الثانوي ومن المنتظر خوض تحركات مشابهة بعديد الجهات على خلفية المطالب ذاتها.



