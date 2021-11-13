المنستير: أكثر من 120 باحثا من تونس والخارج يشاركون في المؤتمر الدولي التاسع للبحوث المطبقة في النسيج والمواد

شارك في الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي للبحوث المطبقة في النسيج والمواد، الملتئمة يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، بالمنستير، أكثر من 120 من الباحثين والصناعيين المختصين في مجال النسيج من تونس والخارج، من بينهم 50 باحثا وباحثة شاركوا عن بعد نظرا لجائحة "كورونا" ولخصوصية كلّ جامعة في ما يتعلّق تنقلات الأساتذة الباحثين، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، رئيس المؤتمر، صلاح مصالحي، في تصريح لـ"وات".



وشمل المؤتمر 8 محاضرات علمية، و48 مداخلة شفوية، و29 معلقة الكترونية قدمها باحثون من تونس، وفرنسا، ورومانيا، وألمانيا، والبرتغال، وماليزيا، حول النسيج الطبي والنسيج الذكي والنسيج التقني، والتكنولوجية النانونية في النسيج، والمنتوجات المستدامة والتحويل، والطرق المتقدمة لتصنيع أنسجة غير منسوجة.

واستعرض الباحثون المستجدات في مجالات النسيج، ونتائج أبحاثهم، من ذلك تطوير آلياف نانونية تستخدم في مجال السلامة،حيث يشتغل في تونس ثلة من الباحثين التونسيين في إطار مشروع بحث ايلافي (2020-2022) تموّله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير بدلات مضادة للرصاص من خلال تقوية ألياف "الكيفلار" "بتوب" الكاربون النانوني التي تمكن من أن تكون البدلة مضادة للرصاص وفي ذات الوقت أقل وزنا.

وينفّذ مخبر البحث في هندسة النسيج بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال، بالشراكة مع القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير، ومصنع بمنزل تميم، مشروع لتثمين نتائج بحث لتطوير أنسجة غير منسوجة (جانفي 2021-جانفي 2022) من أجل صنع كمامات في تونس.

وتمّ التطرق خلال هذا المؤتمر إلى نتائج بحث للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال ينجز في إطار التعاون التونسي الفرنسي، حيث توصلت باحثة تونسية إلى تحويل طبيعة المساحة اللينة لصمام القلب من الداخل إلى مساحة غير لينة ومانعة لتخثر الدم، وأمكن تحقيق هذه النتيجة باستعمال تقنيات فيزيائية عوض التقنيات الكيميائية المستعملة حاليا، وهو مشروع مؤهل للحصول على براءة اختراع، حسب رئيس المؤتمر.

وتميّزت هذه الدورة من المؤتمر، بتشريك عدة أطراف "لتوسعة نطاق تبادل الخبرات والتجارب، والوصول إلى أطراف جديدة لم يتم التعامل معها كثيرا سابقا على غرار البلقان ورومانيا وايران"، حسب ذات المصدر.

ونظم مخبر البحث في هندسة النسيج بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال بولاية المنستير الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي للبحوث المطبقة في النسيج والمواد، بالتعاون مع الجمعية التونسية للباحثين في النسيج، ومخبر البحوث المطبقة في المواد المعدنية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية، والقطب التنموي المنستير الفجّة، ومخبر الأبحاث في النسيج والجلود برومانيا، ومركز سيتي لورن بفرنسا، وجمعية الجامعات للنسيج، وجمعية دول البلقان للنسيج، وجامعة يازد بايران.



