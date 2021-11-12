العجز التجاري لشهر أكتوبر 2021 يتعمق ويبلغ قيمة 1556،3 مليون دينار

شهد العجز التجاري خلال شهر أكتوبر 2021 تفاقما ليبلغ قيمة 1556،3 مليون دينار مقابل 1409،3 مليون دينار في شهر سبتمبر 2021.

كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بــ 1،4 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر 2021 لتبلغ 72،4 بالمائة، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة، ضمن نشريته المتعلّقة بالتجارة الخارجية بالاسعار الجارية أكتوبر 2021.



ويبقى العجز التجاري الاجمالي لتونس، متأتيا بالأساس من الصين وتركيا مع تسجيل عجز ثنائي قدر على التوالي ب 455 مليون دينا ر و 283.4 مليون دينار.



وفقدت نسبة تغطية 1،4 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر 2021 لتبلغ مستوى 72،4 بالمائة. ويفسر تعمق العجز بتزايد الواردات مقابل استقرار مستوى الصادرات.



الواردات تواصل ارتفاعها لكن بنسق أقل



لقد واصلت الواردات نسقها التصاعدي للشهر الثالث على التوالي لكن بنسق أقل. وسجل إجمالي الواردات ارتفاعا بنسبة 2،6 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2021 بسبب، خاصة، تزايد شراءات تونس من الموّاد الطاقيّة (74،9 بالمائة)



وتراجعت الواردات، دون اعتبار منتجات الطاقة، بنسبة 7،2 بالمائة وسجلت جل مجموعات المواد، باستثناء منتجات الطاقة، انخفاضًا في وارداتها. إذ انخفضت مشتريات مواد التجهيز بنسبة 17،2 بالمائة وتراجعت مشتريات المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة بنسبة 1،6 بالمائة. كما انخفضت واردات السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية على التوالي بنسبة 8،6 بالمائة و5،4 بالمائة.



و تم تسجيل ارتفاع ملحوظ للواردات بنسبة 689،3 بالمائة مع الجزائر نتيجة الارتفاع الهام في التزوّد بالغاز الطبيعي. كما ارتفعت بصفة ملحوظة الشراءا ت من روسيا بنسبة 112،3 بالمائة نتيجة ارتفاع هام في الواردات من مادة الشعير الأمونياك" .وفي المقابل، انخفضت مشتريات تونس مع دول الاتحاد الأوروبي والصين على التوالي بنسبة 5،9 بالمائة و27،6 بالمائة.



شبه استقرار في مستوى الصادرات



وسجلت الصادرات شبه استقرار مسجلة تحسن بنسبة لم تتجاوز 0،6 بالمائة، لتصل إلى مستوى 4081،7 مليون دينار. ويعود هذا التطوّر غلى الارتفاع الهام في صادرات قطاع الطاقة والمحروقات بنسبة 136،3 بالمائة مقابل تراجع صادرات قطاعات أخرى. ويتعلق الأمر بالصناعات الميكانيكية الميكانيكية والكهربائية، الذي انخفضت صادراته بنسبة 8،2 بالمائة وكذلك قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته، الذّي تراجع بنسبة 21،1 بالمائة وقطاع الفلاحة والصناعا ت الغذائية بنسبة 12،5 بالمائة.



وقد شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود وقطاع الصناعات التحويلية المختلفة شبه استقرار إذ سجلت على التوالى نسبة 0،5 بالمائة و0،4 بالمائة.



وسجلت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 2،5 بالمائة مع الإشارة إلى أن هذا التحسن الطفيف هو نتيجة تطورات بنسب متفاوتة حسب البلدان وقد ارتفعت الصادرا ت نحو إيطاليا وإسبانيا على التوالي بنسبة8،6 بالمائة و36،3 بالمائة.



وفي المقابل، تراجعت المبيعات نحو ألمانيا وفرنسا على التوالي بنسبة 10 بالمائة و0،9 بالمائة. ومن ناحية أخرى، شهدت الصادرا ت تراجعا ملحوظا مع تركيا 84،9 بالمائة والصين 85،6 بالمائة.



وشهدت الصادرات، خلال الثلاثي المنتهي في شهر أكتوبر من سنة 2021، ارتفاعا بنسبة 5،6 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة كما ارتفعت الواردات بنسبة 3،1 بالمائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.



