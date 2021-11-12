متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 12 نوفمبر..

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سيدي بوزيد: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا " مقابل 4 حالات شفاء إضافية



سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 3 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 4 حالات شفاء، وبذلك ترتفع الحصيلة الوبائية في الجهة منذ بداية الجائحة إلى 29 ألفا و734 إصابة، منها 29 ألفا و683 حالة شفاء و916 وفاة، بحسب كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي.

وأوضح سعيدي، في تصريح لـ"وات"، أن الإصابات الجديدة تتوزع على معتمديات سيدي بوزيد الغربية (اصابة واحدة)، وسيدي علي بن عون (اصابة واحدة)، والسبالة (اصابة واحدة).

وأشار إلى أنه تم اليوم رفع 43 عينة يشتبه في إصابتها بالوباء للتحليل، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" في ولاية سيدي بوزيد 95 ألفا و315 اختبارا.

وبلغ عدد المقيمين بمختلف المؤسسات الصحية من المصابين بالوباء 5 حالات، منها 4 حالات تقيم بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وحالة واحدة تقيم بمستشفى سيدي علي بن عون.

من جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الخميس، حوالي 170 ألفا و200 شخص، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 102 ألفا و180 شخصا، وعدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة أو ما يعرف بجرعة تعزيز المناعة 3070 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 206 حالات وأغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا"، قد بلغ في ولاية سيدي بوزيد، 220 ألفا و79 شخصا، حسب آخر تحيين.





