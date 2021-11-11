8 مخابر صيدلية تونسية تشارك في فعاليات صالون الصناعات الصيدلية بإيطاليا من 9 إلى 11 نوفمبر 2021

تشارك 8 مؤسسات تونسية بتاطير من مركز النهوض بالصادرات وبالتعاون مع مكتبه بميلانو في صالون " توحيد الصناعات الصيدلية"، المنعقد من 9 إلى 11 نوفمبر 2021 بمدينة ميلانو الإيطاليّة.



وتعتبر المشاركة التونسيّة في التظاهرة، التّي تعد منصة دوليّة خاصة بقطاع الصناعات الدوائية كما تشكل لعرض وتقديم آخر المستجدات في القطاع، الأولى من نوعها.

وتم تخصيص جناح خاص بالمخابر التونسيّة المشارك. ويمسح الجناح 73،5 متر مربع.



وتجدر الإشارة إلى أن صالون " توحيد الصناعات الصيدلية" لسنة 2021 هو النسخة 31 من التظاهرة، التّي تعمل على تجميع المخابر الرائدة في العالم في قطاع الصيدلة .

كما يتضمن الصالون مجموعة من الأنشطة يسعى من خلالها على نشر المعلومات وتعميق النقاش بعدة مسائل من شأنها أن تحدد مستقبل هذه الصناعة الحيوية، وفق ما أورده مركز النهوض بالصادرات.



يذكر أن صادرات الصناعات الصيدلية في تونس ارتفعت قيمتها من 125،86 مليون دينار في سنة 2017 إلى 190،5 مليون دينار في 2018 مسجلة تطورا بنسبة 51،35 بالمائة.

وتواصل النسق التصاعدي في صادرات الصناعات الصيدلية في سنة 2020 لتبلغ قيمتها 206،75 مليون دينار علما وأن 48 مخبرا تونسيا يروجون منتوجاتهم على مستوى 43 سوقا أجنبية.





