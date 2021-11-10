مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي رأس جدير تحبط تهريب كميات من الذهب والسجائر بقيمة 340 ألف دينار

Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 - 18:28 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أحبطت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير محاولة تهريب كمية من المصوغ من الذهب ومن السجائر بقيمة تناهز 340 ألف دينار.

وبينت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها الاربعاء، انه تم احباط تهريب 2127.2 غ من الذهب الى جانب 670 علبة سجائر مشيرة الى ان هذه العملية تندرج في إطار مكافحة التهريب بالشريط الحدودي بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية.


واضافت انه تم العثور على هذه البضائع المهربة، مخفية بإحكام داخل صندوق معدّ للغرض داخل سيارة ذات ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي الجنسية.

واكدت انه تم تحرير محضر في الغرض والاحتفاظ بالمخالف قصد مزيد البحث والتحري، بعد استشارة النيابة العمومية .





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