المنستير: اختتام المهرجان الجهوي لنوادي المسرح لدور الثقافة ودور الشباب بولاية المنستير لسنة 2021

وات - اختتم مساء الجمعة بالمركب الثقافي بالمنستير، "المهرجان الجهوي لنوادي المسرح لدور الثقافة ودور الشباب بولاية المنستير لسنة 2021"، الذي نظمته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يومي 4 و5 نوفمبر الجاري بمشاركة 12 عرضا مسرحيا لنوادي مسرح بسبعة دور للشباب والثقافة بالولاية.



واختارت لجنة التحكيم برئاسة الفنان المسرحي كمال العلاوي، في مسابقة مسرح الأطفال، عرض "صفارة" من إنتاج دار الشباب بالمنستير، وفي مسابقة الشباب والكهول "بنات اللبة" لدار الثقافة البقالطة، وفي مسابقة المونولوج عرض "بلا أوراق" لدار الثقافة بني حسان، وفي مسابقة مسرح الشارع عرض "النيام السبع" للمركب الثقافي بالمنستير، للمشاركة في الملتقى الإقليمي الذي ستحتضنه المنستير، وفق ما أفادت به "وات"، المسؤولة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، سارة الستيتي اللبان.



وارتأت لجنة التحكيم إسناد شهادات تقدير في مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال لأحسن نص لمسرحية "المروض الذكي" لنادي المسرح بدار الثقافية الوردانين، ولأحسن إخراج لمسرحية "صفارة" لدار الشباب بالمنستير، ولأحسن ممثلة أشواق الخشين عن دورها في مسرحية "الخلطة السحرية" لنادي دار الشباب سيدي عامر. وأسندت شهادة تقدير لأحسن ممثل لمحمّد عزيز العكرمي عن دوره في مسرحية "صفارة" لدار الشباب بالمنستير، ولأحسن عمل لمسرحية "صفارة".



وأسندت اللجنة في مسابقة مسرح الشارع شهادة تقدير لأحسن عمل لمسرحية "النيام السبعة" للمركب الثقافي بالمنستير. أمّا في مسابقة المونولوغ فأسندت شهادة تقدير لأحسن نص لمسرحية "البلا أوراق" لنادي دار الثقافة ببني حسان، ولأحسن إخراج لمسرحية "رواجس" للمركب الثقافي بالمنستير، ولأحسن عمل لمسرحية "بلا أوراق" لدار الثقافة ببني حسان.



كما أسندت لجنة التحكيم في مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول شهادة تقدير لأحسن نص ولأحسن إخراج ولأحسن أداء فتيات لمسرحية "بنات اللبة" لدار الثقافة بالبقالطة، ولأحسن سينوغرافيا، ولأحسن أداء لمسرحية "مناجل الصحراء" للمركب الثقافي بالمنستير. وعبرت اللجنة عن أسفها لغياب انتاجات خاصة بمسابقة مسرح العرائس.



وكان رئيس لجنة التحكيم، المسرحي كمال العلاوي، أفاد في تصريح ل"وات"، بأنّ العروض المسرحية المشاركة في هذا المهرجان تؤكد أنّ الشباب بصدد البحث والقيام بتجارب، وبأنه لمس بالفعل بحثا وتجريبا، "فالشباب متفتح على العديد من الأنماط المسرحية التي يمكن أن تتقدم بهم في المستقبل".



من ناحيته، قال المخرج المسرحي وأحد أعضاء لجنة التحكيم، سفيان شبيل، إنّ الأطفال والشباب الذين شاركوا في هذا المهرجان في حاجة إلى تأطيرهم، مقترحا تنظيم ورشات تكوينية مع تجارب مسرحية لمؤطرين آخرين، وضرورة الاهتمام بدور الثقافة والشباب وتوفير الإمكانيات المادية لها.



