يمثل فيلما قدحة" لأنيس الأسود و"غدوة" لظافر العابدين السينما التونسية في الدورة الثالثة والاربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي سيقام من 26 نوفمبر الجاري إلى غاية 5 ديسمبر القادم.



وكان القائمون على الدورة الـ 43 من "مهرجان القاهرة " كشفوا امس الاربعاء عن العروض العالمية والدولية الأولى المقررة مشاركتها. وقد وصل عدد الأفلام المقرر عرضها في المهرجان إلى 11 فيلماً طويلاً مقسّمة إلى 9 أفلام عرض عالمي أول، وفيلمين عرض دولي أول، وسيعرض في المهرجان أيضاً 22 فيلماً قصيراً.



وفيلم "غدوة" هو عرض عالمي أول في قسم المسابقة الدولية. تدور أحداثه حول "حبيب" الذي تتدهور حالته الصحية، إذ يؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي بحاضره، الأمر الذي يجمعه بنجله "أحمد" الذي أنجبه من زوجته السابقة، ما يؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد "أحمد" نفسه مضطراً إلى الاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته، والفيلم يُعَدّ أولى التجارب الإخراجية للممثل التونسي ظافر العابدين.



اما فيلم "قدحة" للمخرج أنيس الأسود فهو ايضا عرض عالمي أول يعرض ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية". وخلال الفيلم يتعرض الطفل "قدحة" لحادث مرور يدخل على إثره إلى المستشفى، وتتلقى والدته مساعدة إحدى الأسر التي تغطي مصاريف المستشفى وتوفر لعائلة "قدحة" المعوزة مسكناً، لكن سرعان ما يعرف الطفل سرّ تغير مستوى عيش عائلته، فتنقلب حياته رأساً على عقب.



