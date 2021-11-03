 بطاقة ايداع بالسجن في حق قيّم عام مدرسة اعدادية من أجل التحرش بتلميذة قاصر

وات - أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أمس الثلاثاء بطاقة ايداع بالسجن في حق قيم عام باحدى المدارس الإعدادية بمنوبة من أجل التحرش بتلميذة قاصر، مع إحالته على المجلس الجناحي بالمحكمة، وفق ما أكدته الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في منوبة، سندس النويوي، اليوم الأربعاء لـ"وات".



وأضافت أن على اثر اشعار من المندوب الجهوي لحماية الطفولة بمنوبة في بداية شهر اكتوبر المنقضي، حول تعرض تلميذة للتحرش باحدى المدارس الاعدادية، تمت احالة القضية لفرقة الشرطة العدلية بمنوبة للتعهد بالابحاث التي استكملت مؤخرا مع الابقاء المظنون فيه في حالة سراح.



وأوضحت انه بعد الاستماع الى المتضررة ووالدتها ومكافحتهما مع المظنون فيه حول الوقائع التي سردتها التلميذة والتي تؤكد تحرشه بها، أحيل القيم العام امس على انظار النيابة العمومية في حالة تقديم، ليتم الاحتفاظ به وايداعه سجن المرناقية بتهمة التحرش بقاصر.



