وزير أملاك الدولة يدعو إلى تكثيف المعاينات الدّورية للعقارات الدّولية الفلاحية والسكنية

في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للإدارات الجهوية٫ أدى محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاربعاء 03 نوفمبر 2021 زيارة عمل الى الادارتين الجهويتين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكلّ من أريانة ومنوبة، مرفوقا بنبيل عبيدي، رئيس الديوان وعبد الرزاق بن فرج الكاتب العام وعدد من إطارات الوزارة.



وأكد الوزير بهذه المناسبة بعد تثمينه لمجهودات الموظفين في تعاطيهم مع مختلف الملفات العقارية على ضرورة إعداد استراتيجية عمل جديدة في مجال تكثيف المعاينات الدورية خاصة في مستوى شركات الإحياء وغيرها من العقارات الدولية الفلاحية والسكنية التابعة لملك الدولة الخاص حتى لا يتم استغلالها عشوائيا دون أي وجه قانوني، إضافة إلى العمل على التكثيف والتسريع في عمليات إعادة توظيف القطع الصغرى والمشتتة، والحرص الشديد على تنفيذ قرارات الإخلاء واسترجاع عقارات الدّولة التي تمّ الاعتداء والاستيلاء عليها.



كما استمع الوزير خلال اجتماعه بالموظفين إلى جملة من المشاغل التي تعترضهم في أداء مهامهم، مؤكدا بالخصوص على أهمية تحسين مناخ العمل لتحقيق المردودية المطلوبة ومضاعفة المجهودات بالنظر إلى حجم الملفات المتعهد بها صلب الإدارتين، داعيا إياهم الى تقديم مقترحات حلول للإشكاليات العالقة في إطار مقاربة تشاركية بين المركزي والجهوي.



