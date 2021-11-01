زغوان: استرجاع عقار على ملك الدولة يمسح 80 هكتارا تابعا للضيعة الفلاحية "عين الببوش" بالزريبة

وات - تمكنت مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان، اليوم الاثنين، بمساعدة أعوان الحرس الوطني بالزريبة، من استرجاع قطعة أرض دولية تمسح 80 هكتارا كان استولى عليها بعض من مربي المواشي، وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي زغوان.



وذكر المدير الجهوي لأملاك الدولة بزغوان، أحمد السقني، أن العقار الذي تم استرجاعه هو جزء من الضيعة الدولية "عين الببوش" بالزريبة، التي تمسح 572 هكتارا ، وسيقع تسليمه إلى ديوان الأراضي الدولية في انتظار إعادة توظيفه.

وأشار ذات المصدر في تصريح أفاد به (وات)، أن المساحة الجملية للأراضي التي تم استرجاعها منذ بداية 2012 بلغت 5773 هكتارا.



