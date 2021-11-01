إجراء أول عملية قسطرة بقسم أمراض القلب للأطفال بمستشفى الرابطة بتونس

وات - نجح فريق طبي تونسي بالتعاون مع فريق طبي ايطالي اليوم الاثنين في إجراء ثلاث عمليات قسطرة بقسم أمراض القلب للأطفال بمستشفى الرابطة بتونس



ودامت العملية الاولى 45 دقيقة تمكن خلالها الفريق الطبي المشترك من النجاح في اجراء أول عملية جراحية بالقسطرة لطفلة تبلغ من

العمر 7 سنوات وترأست الفريق الطبي التونسي الدكتورة فاطمة وردة وضم الفريق الطبي كل من الدكتورة كوثر الحكيم والدكتور عبد الجليل الفرحاتي والدكتورة هالة مساعد تمكنوا خلال تدخلهم الجراحي من سد ثقب في القلب لطفلة بالقسطرة



وجاء انجاز هذه العملية بقاعة القسطرة بقسم جراحة القلب لدى الأطفال المحدثة منذ شهر جوان 2021 ضمن دفعة من ثلاث عمليات جراحية لأطفال تراوحت أعمارهم على التوالي 7 سنوات وشهرين وسنة وثمانية أشهر



وذكر رئيس اللجنة الطبية بمستشفى الرابطة سامي المورالي في تصريح إعلامي أن إجراء أولى عمليات للقسطرة في قاعة عمليات خاصة بالأطفال سيمكن من تقليص آجال الانتظار بالنسبة للأطفال مرضى القلب مبينا أن العمليات الجراحية المبرمجة اليوم تشمل سد ثقب في القلب وغلق ثقب في الشرايين و سد ثقب في عرق للرئتين



من جهته اكد وزير الصحة علي مرابط أن إنجاز أولى عمليات القسطرة للأطفال يعود لأكثر من 20 سنة في تونس لكن الأهمية تكمن في

إحداث قاعة قسطرة القلب لفائدة الأطفال مرضى القلب الذين كانت الدولة تتكبد جزء من مصاريف علاجهم بالخارج



وقال سفير ايطاليا بتونس لورينزو فانارا في تصريح اعلامي بالمناسبة أن تعزيز التعاون بين تونس وايطاليا في المجال الصحي جاء بتوصيات من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتريلا الذي يؤكد على ضرورة أن يستوعب التعاون بين البلدين الجوانب الإنسانية



يذكر أن هذه القاعة هي الأولى من نوعها في تونس و تضم آلة قسطرة تحصلت عليها تونس في إطار هبة مسندة من مجموعة « سانديناتو الايطالية » التي تدير استثمارات في مجال الصحة وتمكن هذه الآلة من تصوير وعلاج مشاكل تشوهات القلب لدى الأطفال وقد تلقى الطاقم الطبي وشبه الطبي في قسم جراحة الأطفال تكوينا في كيفية استعمالها











