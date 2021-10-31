12 فاصل 61 في المائة نسبة اقتراع المدنيين في الانتخابات الجزئية لبلدية منزل كامل

بلغت اليوم الأحد، نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل بولاية المنستير عند غلق مراكز الإقتراع 12 فاصل 61 في المائة، وفق ما أكده لــ(وات) منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير بسام حلاوة

وانتخب 607 أشخاص من المدنيين من مجموع 4778 ناخب وناخبة من المدنيين من جملة 4808 ناخب وناخبة مسجلين حسب المصدر ذاته.



وكانت نسبة اقتراع الأمنيين والعسكريين بلغت أمس السبت 6 بالمائة إذ اقترع شخصان فقط

وتنطلق عملية تجميع النتائج مساء الأحد بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، بمجرد وصول صناديق الإقتراع من مختلف مراكز الاقتراع في المدارس الابتدائية بورقيبة والحي الجديد بمنزل كامل والسعيدة بالهدادرة وبئر الطيّب

ولم تسجل الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير أية خروقات سواء لفترة الصمت الانتخابي أو خلال عملية الإقتراع حسب بسام حلاوة

وتتنافس في الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية منزل كامل قائمتان مستقلتان "الوفاق" و"الشباب الريفي بالهدادرة" على 12 مقعدا بالمجلس البلدي لبلدية منزل كامل.







